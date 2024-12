Moviola Gazzetta: c'è la spinta di CDK su Theo, ma il VAR non può intervenire

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza così questa mattina il gol di ieri di Charles De Ketelaere contro il Milan che ha protestato parecchio per un fallo piuttosto evidente su Theo Hernandez: "Grandi proteste Milan per una spinta di De Ketelaere a Hernandez sul primo gol al 12’ del primo tempo.

Il belga saltamolto più in alto e si appoggia con due mani sulla schiena del francese: la spinta c’è anche se gli ruba il tempo e non lo affossa e l’atteggiamento difensivo del rossonero è troppo passivo. Il Var Di Paolo comunque non sarebbe potuto intervenire perché sull’intensità di tali contatti decide l’arbitro in campo".