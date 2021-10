Moviola Gazzetta: gol del Porto viziato da un fallo di Taremi su Bennacer

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali di Porto-Milan. In merito al gol della vittoria dei portoghesi, la Rosea scrive che prima della rete di Diaz c'è un netto fallo di Taremi su Bennacer: "Proteste Milan sul vantaggio del Porto per un contatto fra Taremi e Bennacer al limite dell’area: sullo spiovente l’iraniano si disinteressa del pallone, guarda solo l’avversario e gli assesta una spallata sulla schiena: il metro di Brych è far giocare, ma qui c’è fallo".