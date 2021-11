Moviola Gazzetta: il rigore su Ibra c'è, errore di Maresca sul rosso a Theo

La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi da moviola di Roma-Milan. Giusto, secondo la rosea, il calcio di rigore concesso ai rossoneri per un intervento di Ibanez su Ibrahimovic: il difensore romanista tocca sì il pallone, ma dopo colpito lo svedese con un’ancata. Errato l’intervento del Var, che interviene nonostante non ci sia “chiaro ed evidente errore”. Nel finale c’è un dubbio in area giallorossa per un contatto tra Kjaer e Pellegrini, ma Maresca commette un errore quando espelle Theo Hernandez: l’azione della Roma, infatti, nasce da un evidente fallo di Felix su Krunic: se l’arbitro avesse fermato il gioco non ci sarebbe stata la seconda ammonizione del milanista.