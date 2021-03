Moviola Gazzetta: manca il secondo giallo a McTominay. Gol annullato a Kessie: non ci sono immagini chiare del fallo di mano

La Gazzetta dello Sport analizza questa mattina gli episodi arbitrali del match di ieri tra Manchester United e Milan. La direzione di gare dello sloveno Vincic non ha convinto per nulla. In particolare, lascia parecchi dubbi la decisione del VAR di annullare nel primo tempo una rete a Kessie per un presunto fallo di mano: non ci sono infatti immagini che chiariscano se c’è o meno l’irregolarità dell'ivoriano. L'arbitro commette poi un altro errore molto grave all'83' quando non estrae il secondo giallo a McTominay che ferma Krunic al limite dell'area. Dubbi infine anche per l'intervento al 59' di Wan Bissaka che affossa Diaz in area di rigore. Il terzino dei Red Devils ha rischiato davvero tanto.