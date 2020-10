Napoli, Corriere dello Sport: "Colpo per Gattuso, arriva Bakayoko"

Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport non si parla di Milan, ma c’è comunque una notizia, o meglio, un titolo che interessa - e probabilmente non farà piacere - anche ai tifosi rossoneri. "Colpo per Gattuso, arriva Bakayoko", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, confermando così l’ingaggio del centrocampista francese da parte del Napoli. Il giocatore era stato a lungo accostato proprio al Milan.