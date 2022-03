Napoli-Milan, Corriere della Sera: "La partita del miliardo"

MilanNews.it

“La partita del miliardo”, titola il Corriere della Sera parlando del big match in programma domani sera al Maradona. “È il valore sommato delle rose di Napoli e Milan”, scrive il noto quotidiano, che poi aggiunge: “Tanti giovani di qualità, a cominciare da Leao e Osimhen”. I due club hanno lavorato benissimo in questi anni e adesso si ritrovano in squadra giocatori di grande talento e con valutazioni di mercato importante.