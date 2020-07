Napoli-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Il duello"

Si parla anche del big match in programma oggi al San Paolo sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. "Il duello", titola la rosea, che poi aggiunge: "Napoli-Milan scintille. Gattuso con i bassotti, Pioli punta sui giganti". Il riferimento è alle scelte in attacco dei due allenatori, con Rino che si affiderà al "trio leggero" composto da Callejon, Mertens e Insigne; il tecnico rossonero, invece, punterà su Ibra e Rebic, supportati da Calhanoglu.