Una domenica tutta da vivere. "Ore 15 a Wimbledon: Berrettini-Djokovic. Ore 21 a Wembley: Italia-Inghilterra", l'edizione odierna di Tuttosport ricorda gli imperdibili appuntamenti sportivi di oggi. Questo il titolo in prima pagina: "Per voi, per noi!". Dal tennis al calcio, la speranza è che, alla fine, possa sventolare forte il tricolore.