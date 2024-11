Nè Chukwueze, nè Loftus-Cheek. La Gazzetta: "C'è Musah"

Fino alla conferenza stampa di ieri di Fonseca e Maignan uno dei dubbi di formazione più grandi per Paulo Fonseca riguardava la trequarti: inserire Samuel Chukwueze, reduce da un buon periodo, oppure Ruben Loftus-Cheek per dare sostanza tra centrocampo e attacco? Poco dopo le dichiarazioni del mister e del portiere, è arrivata l'indiscrezione decisiva: in campo dal primo minuto non ci sarà nè il nigeriano nè l'inglese ex Chelsea.

La Gazzetta dello Sport questa mattina conferma le anticipazioni uscite nella serata di ieri e titola così: "C'è Musah e non Chukwueze". Scelta ad hoc per di Fonseca che inserisce una fascia destra di gamba e più prudente - sulla carta - per fermare quella sinistra del Real con Vinicius e non solo. Sulla trequarti invece giocherà Christian Pulisic. Come viene riportato questa sera si rivedrà tra i titolari, oltre a Rafael Leao, anche il centrale Fikayo Tomori che rispetto alle ultime uscite sostituirà Pavlovic.