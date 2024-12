Nessun dietrofront, "Fonseca tira dritto". Tuttosport: "Theo in panchina e la fascia a Leao"

In questo inizio di stagione abbiamo imparato a capire che quando Paulo Fonseca parla, difficilmente cambia idea. L'allenatore portoghese di solito fa sempre seguire i fatti alle parole, ed anche domani, in occasione della sfida casalinga contro il Genoa, ci saranno degli importanti stravolgimenti di formazione a fronte dell'incredibile sfogo di mercoledì sera nel post partita di Champions contro la Stella Rossa.

Fonseca ha criticato l'impegno di alcuni dei suoi giocatori, ed anche se il suo nome non è stato direttamente menzionato, uno dei destinatari sembrerebbe essere stato Theo Hernandez. Conseguenza? Panchina in occasione della festa dei 125 anni del club, nella speranza che questa possa essere la chiave giusta per sbloccare una volta e per tutte il francese in questa stagione.

Per un momento si è anche pensato che il portoghese potesse fare dietrofront, ma stando a quanto questa mattina da Tuttosport, invece, "Fonseca tira dritto. Theo in panchina e la fascia a Leao", sul quale l'allenatore rossonero, con la sua politica 'ruvida', se così vorremmo definirla, ha avuto un impatto non indifferente.