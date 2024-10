Nessuna vena polemica verso Fonseca. Tuttosport: "A Leao fa bene ritrovare casa"

vedi letture

Nel post partita contro la Scozia Rafael Leao si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate dalle parti di Casa Milan. Secondo molti quello del portoghese potrebbe essere stato uno sfogo contro allenatore e società, invece così non è stato.

Scrive infatti questa mattina Tuttosport che nelle parole che Rafael Leao ha rilasciato nel post Scozia-Portogallo ai giornalisti portoghesi presenti in zona mista non c’è una vena polemica nei confronti di Paulo Fonseca. Il portoghese ha semplicemente parlato del suo sentimento generale rispetto a quando viene convocato in Nazionale, dicendo: "Mi sento al massimo livello. Quando sono qui (in Portogallo, ndr) sento il sostegno di tutti. Anche l'allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco".

Ecco, quest'ultimo passaggio potrebbe essere ambiguo, ma conclude Tuttosport scrivedo che "la relazione che si sta costruendo giorno dopo giorno tra Leao e Fonseca è quella tra un giocatore che ha ricevuto nuovi stimoli, specie nella fase difensiva, da un allenatore che vuole un sacrificio in più da parte di tutti".