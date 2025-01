Niente G8 e condanna playoff. Tuttosport: "Ahi Milan! Gabbia di matti"

Il Milan perde contro la Dinamo Zagabria e manda all'area la possibilità di finire tra le prime 8 di questa prima fase della Champions League. Oltre a mancare l'appuntamento con gli ottavi di finale diretti, il risultato di ieri del Maksimir avrà ripercussioni importanti anche sui ricavi del club rossonero, che rispetto ai pronostici si intascherà circa 16 milioni di euro in mezzo, gruzzoletto che sarebbe potuto servire, e come, per il calciomercato.

Il punto però adesso è un altro: il Milan è una squadra senza voglia, orgoglio e motivazioni, a conferma del fatto che per quanto possa aver sbagliato, il problema principale, alla fine, non era Fonseca. Ed ora? Cosa farà la società, interverrà? Rimarrà in disparte ed aspetterà che si compia il crudele destino del Milan?

Nel frattempo anche Tuttosport ha commentato l'inqualificabile prestazione croata della formazione rossonera, titolando, con un simpatico gioco di parole: "Ahi Milan! Gabbia di matti".