Niente Nazionale per Kessie. CorSport: "Prima la riabilitazione, poi il rinnovo"

"Niente Nazionale per Kessie. Prima la riabilitazione, poi il rinnovo" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. Franck Kessie non risponderà alla chiamata della nazionale ivoriana per continuare la riabilitazione a Milanello. Il centrocampista rossonero, dopo il ko al flessore, lavora per rientrare in campo il prima possibile e non andrà in nazionale. Riabilitazione per lui, con Pioli che spera di riaverlo già per la Lazio. Nel frattempo prosegue la trattativa per il rinnovo. La dirigenza nei prossimi giorni proverà a rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza tra un anno, ma le richieste economiche dell’agente restano alte. George Atangana chiede 7 milioni netti più 1,5 di bonus mentre i rossoneri si sono fermati a 5,5 milioni. La dirigenza spera che il giocatore possa compiere un passo verso il Milan.