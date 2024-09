Niente più scuse. Il CorSport: "Theo-Leao, l’ora di fare sul serio"

Dopo i caos legato al cooling break di Roma contro la Lazio, ed un inizio di campionato decisamente lontano dagli standard ai quali ci avevano abituato nel corso di questi anni, Theo e Leao sono chiamati a dimostrare davvero quanto valgono.

Il più bersagliato fra i due, scrive Il Corriere dello Sport, è stato sicuramente il terzino francese, che dopo Parma ha deluso anche con la maglia della nazionale francese in occasione della partita, persa poi 3 a 1 dalla squadra di Deschamps, contro l'Italia. Continua il quotidiano che "Theo sta certamente una pagando una condizione fisica carente e, per un giocatore con le sue caratteristiche, la penuria atletica è impattante in negativo sulle prestazioni. E non di poco".

Discorso leggermente diverso va invece fatto per Leao, perché okay le difficoltà, ma il portoghese nelle prime tre giornate di campionato ha comunque messo a referto un gol ed un assist, più l'ottima prestazione offerta con la maglia del Portogallo in occasione della partita di Nations League contro la Scozia.

Conclude poi il Corriere: "Dopo la panchina, anche punitiva, contro la Lazio, sia Leao che Theo saranno titolari contro il Venezia. D'altronde, il Milan ha necessariamente bisogno dei tre punti e non si può più prescindere dalla presenza dei due top player principali della rosa. Perché poi tanto si può dire, ma chi parla e decide è sempre il campo".