No a Rangnick, La Gazzetta dello Sport: "Maldini in tackle"

La Gazzetta dello Sport si sofferma in prima pagina sulle dichiarazioni rilasciate ieri a Sky Sport dal responsabile dell’area tecnica milanista. "Maldini in tackle", titola la rosea, che poi riporta le parole di Paolo: "Rangnick al posto di Pioli? Non è un allenatore da Milan". Sempre in prima pagina si parla anche della gara di Coppa Italia con la Juve in programma questa sera a San Siro: "Sfida tra due squadre in tensione. Con Allegri sullo sfondo".