Nome nuovo per la difesa del Milan. Tuttosport: "Coppola in testa"

In attesa di scoprire chi sarà il nuovo direttore sportivo, il Milan starebbe cominciando a mettere le basi per quelle che saranno le sue operazioni nel prossimo calciomercato estivo. Ovviamente solo la nomina del dirigente, con consueto arrivo in panchina di un nuovo allenatore, permetterà di capire se la strada tracciata è quella giusta, ma mosse del genere potrebbero anticipare e facilitare il lavoro a chi arriverà.

Considerata l'incertezza nel futuro di Fikayo Tomori, sempre più ai margini del progetto tecnico rossonero, nel prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe fare un nuovo difensore centrale. Considerando il sempre attuale e delicato discorso relativo alle liste, il club rossonero avrebbe cominciato a mettere gli occhi su un giovane difensore italiano classe 2003.

Scrive infatti questa mattina Tuttosport "Nuova difesa: Coppola in testa", centrale dell'Hellas Verona che in questa stagione ha collezionato 27 presenze tra Serie A (26) e Coppa Italia (1) con la formazione di Paolo Zanetti.