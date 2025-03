Non si salva nessuno. Il CorSera: "Al Milan ora è tutto in discussione"

vedi letture

In questo Milan non si salva nessuno, e la forte contestazione fatta domenica dai tifosi presenti allo stadio ne è l'ennesima conferma. Dai dirigenti all'allenatore, passando ovviamente dalla proprietà fino ad arrivare ai calciatori ed ai tre big in particolare. Questa è una squadra allo sbaraglio, ed il nono posto in classifica altro non è che la conseguenza diretta delle (folli) scelte fatte in estate.

Adesso restano 11 partite per provare a salvare la stagione, o meglio, onorarla al massimo, ma come titolato questa mattina anche dal Corriere della Sera "Al Milan ora è tutto in discussione". Una nuova rivoluzione è in vista, anche in ottica dirigenziale, con Ibrahimovic e Cardinale che hanno avviato il casting a Londra per il nuovo direttore sportivo, che stando alle ultime notizie sembri possa essere Igli Tare.