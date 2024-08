Non solo Fonseca, Tuttosport: "Flop Milan. C'è pure Ibra in discussione"

vedi letture

Stato d'allarme a Milanello dopo la disfatta di Parma di sabato scorso. La squadra è sembrata essere senza idee ed anima, se non addirittura la brutta copia della passata gestione, con Paulo Fonseca che nel post partita del Tardini non ha potuto fare altro che prendersi tutte le responsabilità dell'accaduto.

La colpa non sarebbe solo ed unicamente dell'allenatore portoghese, anche perché spesso in campo si riflette anche la mala organizzazione di chi c'è dietro tutto questo: la società. Ed è proprio di questo che oggi in apertura ha parlato Tuttosport, titolando nel suo taglio basso "Flop Milan. C'è pure Ibra in discussione".