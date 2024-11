Non solo Frendrup, la Gazzetta: "Spunta anche Belahyane"

Morten Frendrup è uno dei nomi che gravita nell'orbita rossonera: il centrocampista danese del Genoa è tra i principali indiziati nel caso in cui il Milan decidesse di intervenire sul mercato a gennaio e volesse portarsi a casa un centrocampista per fortificare la linea mediana che manca soprattutto di soluzioni alternative di livello per Fofana e Reijnders. Ma il calciatore del Grifone non è l'unico possibile obiettivo che si trova nel radar di via Aldo Rossi di questi tempi.

La Gazzetta dello Sport, infatti, questa mattina scrive così: "Frendrup, ma non solo. In lista per gennaio spunta anche Belahyane". Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 dell'Hellas Verona e nazionale marocchino ma con passaporto comunitario. Come il danese conosce già il campionato italiano e si è fatto apprezzare per la capacità di letture tattiche nel corso delle partite. Nel sottotitolo si legge: "Bennacer incognita e il Diavolo sonda il mercato a caccia di un mediano in grado di far rifiatare Fofana e Reijnders". Ma i due centrocampisti "italiani" non sono gli unici in lista, ci sono papabili candidati anche all'estero: "Piace Gourna-Douath".