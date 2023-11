Non solo in attacco, rossoneri corti anche dietro. Il CorSport: "Poco Milan anche in difesa"

Tante, troppe defezioni per il Milan per questa gara di campionato con la Fiorentina che questa sera alle 20.45 si giocherà a San Siro. Al netto della squalifica di Giroud che salterà anche la successiva sfida in campionato contro il Frosinone, Pioli deve fronteggiare una mole di infortuni esagerata: non solo in attacco ma anche in difesa. Là davanti mancheranno sia Rafael Leao che Noah Okafor che, come se non bastasse, saranno fuori anche dalla sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.

Assenze di peso anche in difesa. Tanto che il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Poco Milan anche in difesa". Al di là dei lungodegenti Kalulu e Pellegrino, che si rivedranno nel 2024, la sosta non è riuscita a restituire Simon Kjaer in forma: il danese non sarà a disposizione di Pioli questa sera e non è ancora chiaro quando potrà tornare. Per questo motivo così come per l'attacco con Camarda, anche per la difesa si pescherà dalla Primavera con Jan Carlo Simic pronto per esser convocato da Stefano Pioli e a disposizione come prima soluzione dopo Tomori e Thiaw.