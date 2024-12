Non solo Jimenez e Liberali, la Gazzetta: "Bartesaghi, Vos e Camarda in panchina"

Questa sera il Milan scende in campo contro il Genoa. Alle 20.45 si disputa il 16° turno del campionato di Serie A in quel di San Siro ma per il club rossonero sarà anche l'occasione per celebrare il 125° anniversario, con momenti dedicati, show e tanti ex campioni attesi sul prato della Scala del Calcio. Poi però si farà sul serio e la squadra di Fonseca è chiamata a una grande performance con l'allenatore portoghese che ha deciso di mandare in campo dal primo minuto due ragazzi del Milan Futuro come Alex Jimenez e Mattia Liberali.

A farne le spese è soprattutto Theo Hernandez che si accomoderà in panchina per far spazio proprio a Jimenez. Per Liberali invece le porte si sono aperte dopo la serie di infortuni che hanno privato la squadra rossonera di un trequartista di ruolo. Ma non saranno gli unici due calciatori di Milan Futuro coinvolti, la Gazzetta dello Sport infatti scrive: "Bartesaghi, Vos e Camarda in panchina". Ci saranno anche altri membri della under tra le riserve con Camarda che ormai è in pianta stabile, Bartesaghi che ha giocato già qualche minuto e Vos che è l'unico centrocampista di cui Fonseca potrà disporre in panchina.