Non solo Lopetegui, Tuttosport: "Attenzione anche a Van Bommel"

vedi letture

I discorsi su chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan tengono banco in casa rossonera fin dal fischio finale della sfida di ritorno contro la Roma in Europa League, almeno ai piani alti di via Aldo Rossi. Ormai è deciso che si farà un passo in avanti rispetto a Stefano Pioli che dopo lo scudetto non ha saputo mantenere alto il livello della sua squadra. In questo senso il candidato numero uno per il posto vacante, a detta di tutti, sarebbe Julen Lopetegui, allenatore spagnolo che quest'anno è rimasto fermo ai box ma che sarebbe galvanizzato dall'idea di sedersi su una panchina come quella del Diavolo.

Eppure, non è l'unico. Infatti Tuttosport, come ieri mattina, anche oggi riporta un nome diverso da altri e titola: "Nuova era Milan: avanza Lopetegui ma attenzione anche a Van Bommel". Dunque si riconosce che Lopetegui sia un profilo molto caldo ma si continua a indicare tra le possibili opzioni anche Mark Van Bommel che con il Diavolo ha giocato e vinto un campionato. Attualmente allena l'Anversa che ha portato in Champions League dopo aver vinto il campionato belga: un profilo seguito molto da Ibrahimovic che già da giocatore, nel 2011, spinse per portarlo a Milanello.