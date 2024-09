Non solo Morata. La Gazzetta: "A Milanello anche Sportiello, Thiaw e Florenzi"

vedi letture

Questo periodo di sosta sta servendo non solo ad Alvaro Morata, ma anche agli altri infortunati del Milan. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che nella giornata di ieri si sono presentati a Milanello anche Malick Thiaw, Alessandro Florenzi e Marco Sportiello.

Il difensore tedesco, indisponibile già contro la Lazio, è alle prese con un problema alla caviglia ma sembra possa recuperare per la partita contro il Venezia al rientro dalla sosta. Tempi invece decisamente più lunghi per i due italiani, con Florenzi che non tornerà in campo addirittura prima della primavera per via della rottura di crociato e menisco rimediata durante la tournée americana, mentre Sportiello ne avrà almeno per altri due mesi circa.