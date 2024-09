Non solo Rabiot, la Gazzetta: "Quanti top ancora in cerca di una nuova avventura"

La maggior parte dei mercati europei hanno chiuso la propria finestra il 30 agosto e dopo che anche l'Arabia Saudita ha chiuso i battenti per le trattative, ora gli occhi di tutti sono fissi sugli svincolati che forse mai come quest'anno sono così tanti e così importanti a livello di prestigio. Il nome più in voga è forse quello di Adrien Rabiot, cercato anche dal Milan che per il francese ha fatto anche un tentativo. Ma non è l'unico a essere nel mirino dei club che vogliono puntellare le loro rose, c'è un'intera squadra...

La Gazzetta dello Sport oggi parla proprio di questo tema e titola: "Da Depay a Martial e Ramos. Quanti top ancora in cerca di una nuova avventura". Nel sottotitolo si aggiunge: "Ci sono Campioni del Mondo e d'Europa, veterani a caccia di un ultimo contratto e stelle che vogliono tornare a brillare". La rosea propone direttamente un undici dei migliori ancora a disposizione:

Navas

Aurier, Matip, Sergio Ramos, Telles

Andrè Gomes, Pjanic, Rabiot

Depay, Ben Yedder, Martial