Nostalgia e voglia di crescere, Gigio Donnarumma apre all’Inter. Occhio al fattore Spinelli

E se tornasse a San Siro? Considerando che la San Siro rossonera non ha alcuna voglia di rivedere Gigio Donnarumma, attenzione a quello che potrebbe succedere sulla sponda interista. "I boati di San Siro per me? Mi hanno toccato tanto è quello che volevo sentire. È sempre speciale giocare qui, è uno stadio unico. Ho il cuore a Milano - ha sottolineato Gigio dopo la Germania -, sono cresciuto qui, quindi grazie anche ai tifosi che ci hanno sostenuto".

Non si placano le voci su un possibile addio di Donnarumma al PSG. Il contratto in scadenza nel 2026, non ancora rinnovato, apre a nuovi e clamorosi scenari. Lo stipendio da 10 milioni di euro è un ostacolo importante ma la voglia di tornare in Italia, la voglia di tornare nella sua Milano, potrebbe cambiare le carte in tavola nel prossimo futuro. E poi, attenzione al fattore Spinelli.

Come riferito dal Corriere della Sera, "Gianluca Spinelli, forse il miglior preparatore di portieri in assoluto, che ha già lavorato con Gigio a Parigi e sta aiutando Sommer ad allungare la carriera: lo svizzero (36 anni) è diventato centrale nella costruzione del gioco di Inzaghi, migliorando tanto coi piedi, punto debole dell’azzurro". Attenzione dunque all'ipotesi Donnarumma-Inter per il prossimo futuro. Qualcosa inizia già a muoversi...