Nuova missione con il Milan. La Gazzetta: "Gimenez vuole ripagare il club"

Lo scorso gennaio il Milan ha investito 28 milioni di euro più bonus per riuscire a portare in rossonero Santiago Gimenez. Da quando è arrivato il Bebote ha fatto quello per il quale è stato ingaggiato: gol. In 6 partite il messicano ha infatti già messo a segno 3 reti, risultando essere decisivo in 2 occasioni.

L'andazzo che sta avendo il Milan in questa stagione non è però dei migliori, ed è compito di Gimenez cercare quantomeno di raddrizzare la via per puntare a quella Champions League che oggi sembra essere un obiettivo irraggiungibile. Insomma, come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, "Gimenez vuole ripagare il club" dell'investimento fatto oramai un mese fa, e la strada intrapresa sembrerebbe essere quella giusta.