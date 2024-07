Nuovo corso in casa Milan, Tuttosport: "Scatta a pranzo l'era Fonseca"

Nella giornata di oggi avrà ufficialmente inizio l'era di Paulo Fonseca al Milan. Nonostante sia stato in pratica annunciato dalla società lo scorso 13 giugno in occasione della conferenza stampa di "presentazione" di Zlatan Ibrahimovic, l'allenatore portoghese solo oggi sbarcherà per la prima volta a Milano, questa volta non da avversario però.

Stando infatti a quanto riportato, e ribadito, questa mattina in edicola da Tuttosport, l'arrivo di Fonseca è previsto per le 11.30 al Malpensa Prime di Milano. Da lì il lusitano si dirigerà insieme al suo staff in quel di Milanello, dove visionerà le strutture del centro sportivo rossonero. Insieme all'allenatore, come si può leggere sul quotidiano, "ci saranno i membri del suo staff che sarà poi integrato da alcune figure già in organico nel club: Paulo Ferreira (vice e capo dei match analyst), Leal (tattico scovato su YouTube), Mourao (preparatore atletico) e Antonio Ferreira (preparatore dei portieri)".

In giornata, poi, Fonseca incontrerà anche la dirigenza del Milan, con la quale verrà sicuramente fatto il punto sulle trattative in essere in questo calciomercato. Dopodiché lunedì 8 luglio alle ore 11 Zlatan Ibrahimovic e l'ad Giorgio Furlani lo presenteranno a Casa Milan a stampa e tifosi, che avranno modo di averci a che fare anche il pomeriggio in quel di Milanello, dove intorno alle 17 avrà inizio il primo allenamento della stagione.