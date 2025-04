Nuovo ds Milan, Gazzetta: "Il cerchio si stringe. Sartori più di Tare"

In merito alla ricerca del Milan del nuovo direttore sportivo, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il cerchio si stringe. Sartori più di Tare". La decisione del club rossonero dovrebbe avvenire dopo Pasqua e al momento Giovanni Sartori è favorito rispetto a Igli Tare, nonostante quest'ultimo sia attualmente libero e dunque potrebbe iniziare fin da subito a lavorare per il Diavolo. In corsa resta anche Giovanni Manna del Napoli.

Il fatto che il Milan abbia preso tempo potrebbe essere un indizio che la scelta potrebbe andare su Sartori, ds del Bologna che ha da poco rinnovato fino al 2027 con la società emiliana. Essendo i rossoblù ancora in corsa per un posto in Champions League, difficilmente potrà succedere qualcosa su questo fronte fino a quando non sarà terminato il campionato.