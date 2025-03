Nuovo ds Milan, Paratici favorito su Tare e D'Amico. Ma per Tuttosport non sono da escludere outsider dall’estero

vedi letture

A Casa Milan si continua a lavorare per trovare il nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma rossonero. Dopo alcuni giorni a Dubai per degli incontri a carattere commerciale, l'ad Giorgio Furlani riprenderà settimana prossima i casting. In questo momento ci sono tre candidati in prima fila, cioè Fabio Paratici, Igli Tare e Tony D'Amico. Il primi due sono attualmente senza squadra, mentre il terzo è il ds dell'Atalanta e quindi, prima di dire sì eventualmente al Diavolo, dovrà liberarsi dal club bergamasco.

Paratici in pole, ma occhio alla sorprese

Come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, al momento il favorito è Fabio Paratici, nonostante la squalifica ricevuta a inizio 2023 per il caso plusvalenze Juventus che lo terrà fermo fino a luglio. Ma occhio a possibili sorprese, compreso l'inserimento di altri candidati in particolare provenienti dall'estero.