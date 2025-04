Nuovo ds Milan: per il CorSera D'Amico è in vantaggio su Tare

Come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, visto il ritardo in classifica in campionato dove è al nono posto, la missione del Milan in questo finale di stagione è salarre il salvabile, vale a dire provare a vincere la Coppa Italia e conquistare così, non solo il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, ma anche il pass per la prossima Europa League.

Poi, una volta finita l'annata, sarà il momento di riprogettare tutto per la prossima stagione, partendo dalla scelta cruciale del nuovo direttore sportivo, con Tony D'Amico dell'Atalanta che al momento è vantaggio su Igli Tare. Una volta nominato il ds, a Casa Milan arriverà il momento di un'altra decisione fondamentale, cioè il nuovo allenatore.