Nuovo Milan e mercato, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Oggi inizia la Supercoppa Italiana, questa sera alle 20 italiane Inter e Atalanta si sfideranno nella prima delle due semifinali mentre il Milan sarà impegnato domani contro la Juventus. Ma oggi inizia anche il calciomercato e ci sono diverse big, tra cui i rossoneri che hanno adesso anche un nuovo allenatore in Sergio Conceicao, che potrebbero muoversi con decisione in questa finestra di riparazione invernale. Questi i temi delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso si concentra sul nuovo allenatore rossonero: "Vedrete che Milan". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Conceicao deve debuttare senza Leao. Con Pulisic e Bennacer ripartirà dal 4-3-3". Sul Corriere dello Sport si parla invece del mercato rossonero con la ricerca di un nuovo centravanti che potrebbe diventare realtà: "Kolo Muani: il Milan ci prova. Conceicao blinda Tomori". Quindi Tuttosport che si concentra sempre sul calciomercato e gli intrecci tra Juve e Milan: "Juve-Milan super affari". Nel sottotitolo: "Supercoppa e mercato con Mendes che manovra: Tomori a Torino, Silva a Milano. Domani la sfida in Arabia". Infine il QS che si concentra sulle notizie poco positive dall'allenamento di ieri a Riyad: "Milan, Leao è a rischio".