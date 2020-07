Nuovo San Siro, Scaroni: "A settembre le scelte definitive"

Il presidente Paolo Scaroni ha un obiettivo ben preciso: una casa nuova di zecca e all'avanguardia per il Milan (e l’Inter). "A settembre le scelte definitive - ha dichiarato il numero uno di via Aldo Rossi a proposito del nuovo stadio - abbiamo buttato giù un rospo perché sulle volumetrie eravamo molto distanti, ora mi aspetto che le cose non cambino, anche se ovviamente serve l’ok del consiglio comunale", ha precisato Scaroni, come riporta La Gazzetta dello Sport.