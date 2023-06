Nuovo stadio, la Gazzetta: "Sprint Milan. San Donato scatto in avanti"

MilanNews.it

Con la stagione ormai conclusa e una nuova rivoluzione che accentra il modello americano in casa Milan, il tema nuovo stadio torna al centro delle chiacchiere del mondo rossonero. La Gazzetta dello Sport rende conto di passi avanti decisi dalle parti di via Aldo Rossi: "Sprint Milan. San Donato scatto in avanti, tempi rapidi e massima visibilità". La nuova terra promessa sembra essere questa volta l'Area San Francesco nel comune limitrofo di San Donato: una zona destinata all'area sportiva e che attirerebbe gli sponsor.

In questo senso l'obiettivo sarebbe quello di ricalcare il modello Allianz con il Bayern Monaco. Inoltre l'area si trova tra l'A1 e la Tangenziale Est, principali arterie che introducono in città e per questo sarebbe visto da tutti e subito. In questo caso bisognerà prima presentare lo studio di fattibilità che poi dovrà essere approvato direttamente dal Comune.