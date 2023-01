Nuovo stadio, la Gazzetta titola: "Il Milan molla l'Inter"

MilanNews.it

Il tema del nuovo stadio è tornato al centro dell'attenzione dopo le parole rilasciate dal presidente del Milan Paolo Scaroni ieri pomeriggio. Il dirigente rossonero ha di fatto confermato la possibilità per il club di via Aldo Rossi di spostare le proprie forze su Sesto San Giovanni, in solitaria, se le cose con San Siro non dovessero andare per il verso giusto con il Comune e non solo. La Gazzetta dello Sport per questo motivo ha titolato questa mattina: "Il Milan molla l'Inter". Nel sottotitolo una citazione di Scaroni: "Abbiamo tre progetti: faremo il primo che si sblocca".