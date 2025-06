Obiettivi e addii, con la Juve in agguato: le principali prime pagine dei quotidiani sportivi

Il calciomercato entra nel vivo. Mancano solo due settimane alla riapertura ufficiale delle trattative che avverrà nella giornata del 1° luglio che, tra le altre cose, segna l'inizio effettivo della stagione 2025/2026. Il Milan continua a muoversi cercando di mantenere aperti entrambi i fronti: quello in entrata ma anche quello in uscita, con diversi esuberi o "casi". Tutto questo è il tema principale nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola, fatta eccezione per il Corriere dello Sport che oggi non parla del club milanista in apertura.

La Gazzetta dello Sport, in taglio basso, riporta la notizia di mercato sul giovane difensore del Parma Giovanni Leoni. Si legge sulla rosea: "Milan... da Leoni. Piace alle due milanesi". Di traverso, però, si mette l'Inter anche lei interessata a questa connessione: "È già derby per il difensore del Parma". Tuttosport invece mette in prima pagina e in primo piano Fikayo Tomori e Theo Hernandez che potrebbero entrare in odore di addio, con la Juventus che segue interessata: "Tomori e Theo. Qui Juve ci cova. I due milanisti e l'intrigo Vlahovic". Nel sottotitolo si legge; "Il club bianconero torna sul difensore inglese, mentre riflette sul suggestivo scambio tra Theo e Vlahovic, le cui richieste però spaventano i rossoneri.

Anche il QS parla in prima pagina degli intrighi Milan-Juve: "Theo-Vlahovic e gli intrecci tra Milan e Juve". Nel sottotitolo viene rinforzata la notizia con altri nomi: "Altra idea per l'attacco, spunta Immobile. A centrocampo piace Guerra del Valencia'.