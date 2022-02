Oggi in campo Inter e Milan, QS: "Derby a distanza per lo scudetto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Derby a distanza per lo scudetto", titola stamane QS. Il Milan alle 18.45 scende in campo a San Siro contro l'Udinese per difendere il primato in classifica, l'Inter risponderà in serata contro il Genoa, tentando di riprendere il cammino. Il tutto con vista sul derby di Coppa Italia di martedì, quando Inter e Milan si troveranno una di fronte l'altra e non solo in una sfida a distanza.