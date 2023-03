Oggi l'Udinese, il CorSport: "Infinito Ibra, il Milan è ancora tutto suo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Archiviato il sorteggio di Champions League, il Milan deve necessariamente riuscire a concentrarsi sull'impegno di campionato di questa sera che lo vedrà di scena a Udine in un campo notoriamente ostico. Per vincere, un aiuto in più, come scrive oggi il Corriere dello Sport: "Infinito Ibra, il Milan è ancora tutto suo". Lo svedese è pronto per tornare in campo da titolare: l'ultima volta che accadde era più di un anno fa, si giocava Milan-Juventus a San Siro e la pagina del calendario era ferma sul 23 gennaio 2022. Zlatan va anche a caccia del record di gol più longevo in Serie A: l'ultima rete contro il Venezil 9 gennaio 2022.