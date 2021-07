Anche i quotidiani non sportivi dedicano ampio spazio nelle rispettive prime pagine alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, in programma questa sera (fischio d'inizio alle ore 21) a Wembley. In primo piano anche l'atto finale del torneo di Wimbledon con la sfida tra il nostro Berrettini e il super campione Novak Djokovic.