Operazione rinnovi: al Milan si lavora su diversi contratti

Saelemaekers e Kjaer hanno già rinnovato, adesso tocca agli altri pilastri della squadra di Pioli. Certo, c’è la grana Kessie, senza dimenticare l’altro giocatore in scadenza a giugno, ovvero Alessio Romagnoli. Si vedrà. Una cosa è certa: il Milan vuole blindare i suoi gioielli. Da Theo Hernandez a Bennacer e Leao: come riporta La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi si lavora sui contratti di molti rossoneri. L’obiettivo è prolungare gli accordi fino al 2026.