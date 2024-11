Ora gli elogi, la Gazzetta: "La rivincita di Rafa: è un Leao di lusso"

E dopo le critiche piovute addosso da ogni dove per settimane, alcune volte anche in maniera ingiustificata, oggi Rafael Leao si gode tutti gli elogi del caso. Specialmente dalla Gazzetta dello Sport che dedica al numero 10 protoghese, tra i grandi protagonisti della notte rossonera al Santiago Bernabeu di Madrid, un pezzo in primo piano. Rafa è entrato in tutti e tre i gol rossoneri, in un modo o nell'altro, e in generale è stata una costante spina nel fianco per l'out di destra madrileno che tra lui e Theo ci ha capito davvero poco.

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così sul campione milanista: "E' un Leao di lusso. La rivincita di Rafa. Così è diventato lo 'spacca Real'". Viene ribadito il concetto già espresso in precedenza, nel sottotitolo: "Il portoghese, pur senza trovare il gol, è decisivo in tutte e tre le reti rossonere". Una prestazione dominante, sul palcoscenico forse più importante di tutta Europa e nel momento più difficile della sua carriera al Milan. Anche Alvaro Morata lo ha elogiato nel post partita: "Leao non deve consacrarsi, è nettamente il più forte di noi. Il portoghese è nato per queste partite, per competizioni così, può fare la storia".