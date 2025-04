Ora la Champions è un miraggio. Il CorSera: "Il Milan si sveglia ma non abbastanza"

Se la partita di Napoli aveva complicato i discorsi, quella di ieri ha sentenziato una volta e per tutte il Milan. Non vincendo contro la Fiorentina la formazione di Sergio Conceiçao si è esclusa una volta e per tutte dalla corsa alla prossima Champions League, ma occhio che questo discorso potrebbe presto allargarsi anche ad Europa League e Conference League.

In generale ad oggi il Milan è tanto distante dall'Europa, e solo una Coppa Italia di carattere e voglia potrebbe raddrizzare la situazione. E ieri sera contro la Viola il Diavolo ha dimostrato che se vuole può, ma il fatto che debba sempre reagire invece che agire non convincere Sergio Conceiçao. In merito alla prestazione contro la Fiorentina Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Il Milan si sveglia ma non abbastanza", anche perché solo una vittoria avrebbe potuto dare senso a questo finale di stagione per il Diavolo.