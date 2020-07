Pagelle Gazzetta - Bene Leao e Paquetà, Kessié il peggiore

Secondo La Gazzetta dello Sport, Leao è stato il migliore del Milan nella gara contro la Spal. Voto 6.5 per il portoghese, che "entra carico e con le idee molto chiare". Bene anche Saelemaekers, Calhanoglu e Paquetà (6.5 pure per loro), sufficienza piena per Gigio Donnarumma, Castillejo e Laxalt. Poi solo bocciature. Voto 5.5 per Theo Hernandez, Calabria, Bennacer e Bonaventura, mezzo punto in meno per Gabbia (che pasticcia sulla prima rete dei padroni di casa) e Rebic. Ma il peggiore, secondo la rosea, è Kessié (voto 4): l’ivoriano "ha colpe su entrambi i gol della Spal".