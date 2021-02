Pagelle Gazzetta - Calhaoglu il peggiore, si salva solo Gigio

Calhanoglu è stato il peggiore in campo a La Spezia secondo le pagelle de La Gazzetta dello Sport. Voto 4.5 per il turco, che "gioca una partita piatta, sempre fuori posizione e fuori tempo". Malissimo anche Bennacer e Saelemaekers (4.5 per entrambi), così come Dalot, Hernandez, Kessié, Meite, Leao, Mandzukic e Ibrahimovic. Mezzo punto in più (voto 5.5) per Tomori, Romagnoli e Kjaer. L’unica sufficienza è di Donnarumma (6.5).