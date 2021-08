Pagelle Gazzetta - Giroud il migliore, Diaz dieci vero

Giroud è stato il migliore in campo nel match contro il Cagliari secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta. Voto 7.5 per il francese, che si regala una grande doppietta davanti ai suoi nuovi tifosi. Stesso giudizio (7.5) anche per Tonali e Brahim Diaz, mezzo punto in meno (voto 7) per Calabria, Kjaer e Leao. Bene anche Maignan, Tomori, Krunic e Saelemaekers (6.5 per loro), sufficienza piena per il resto della squadra.