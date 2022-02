Pagelle Gazzetta - Kessie fa il compitino, Diaz indisponente

MilanNews.it

Secondo La Gazzetta dello Sport, Franck Kessie è stato il peggiore in campo del Milan nel match contro l'Udinese. Voto 5 per l'ivoriano, che fa il compitino giocando con la testa altrove. Male anche Diaz, a tratti indisponente, così come Giroud, Messias e Rebic (voto 5 anche per loro). Mezzo punto in più (5.5) per Romagnoli, Theo Hernandez e Saelemaekers, sufficienza per Calabria e Tomori. I migliori, stando alle pagelle della rosea, sono Maignan e Leao (6.5 per entrambi).