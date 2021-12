Pagelle Gazzetta - Kessie in versione Boateng, incubo Bakayoko

La Gazzetta dello Sport premia Kessie con un 7.5 in pagella dopo la doppietta realizzata contro l’Empoli. “In versione 10 anomalo ricorda il Boateng dell’ultimo Scudetto”, scrive la rosea esaltando la prestazione dell’ivoriano al Castellani. Voto 7.5 pure per l’imprendibile Saelemaekers di ieri sera, mezzo punto in meno (7) per Theo Hernandez, autore del gol del definitivo poker milanista. Bene anche Florenzi (6.5), sufficienza piena per gli altri giocatori di Pioli. L’unico bocciato è Bakayoko (voto 5), che regala il rigore all’Empoli commettendo “l’ennesimo errore di un’annata da incubo”.