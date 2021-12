Pagelle Gazzetta - Riecco Diaz, Messias il migliore

Junior Messias è stato il migliore in campo a Marassi secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7.5 per il brasiliano, che "ha la capacità di non sprecare occasioni". Ottime anche le prestazioni di Maignan, Tonali, Brahim Diaz e Ibrahimovic (7 anche per loro), così come le performance di Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez (voto 6.5). Sufficienza piena, infine, per tutti gli altri rossoneri.