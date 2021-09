Pagelle Tuttosport - Kalulu si conferma, si inceppa Rebic

Anche Tuttosport premia Saelemaekers (voto 7) come migliore in campo di Spezia-Milan. Ottima anche la prestazione di Brahim Diaz (7), benissimo Kalulu, Tomori, Romagnoli, Leao e Daniel Maldini (voto 6.5 per loro). Sufficienza piena per Maignan, Calabria, Theo Hernandez, Tonali, Pellegri e Bennacer, male Kessie e Giroud (5.5 per entrambi). Il peggiore dei rossoneri, secondo il quotidiano torinese, è Rebic (voto 5).