Pairetto da horror, la Gazzetta lo stronca: "Troppi errori, mai la gara in pugno"

Pomeriggio da dimenticare, quello di Empoli, per la squadra arbitrale guidata dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Il direttore di gara, i suoi assistenti e i colleghi al Var ci hanno capito davvero poco commettendo un errore dietro l'altro e fornendo una prestazione davvero molto negativa. Nella sua moviola, questa mattina, la Gazzetta dello Sport non fa sconti e stronca l'operato del direttore di gara piemontese, titolando così: "Troppi errori. Pairetto non ha mai la gara in pugno".

Tanti, troppi episodi controversi. Per la rosea fa bene a lasciar correre sul contatto a inizio partita subito da Abraham. Molto meno bene sul contatto Cacace-Walker: "situazione da 'arancione', ma evidente errore non dare nemmeno il giallo". Sul rosso per Tomori, per seconda ammonizione: "C'è un sospetto fuorigioco che la Var non può rilevare in quanto l'ammonizione non rientra nel protocollo e dunque il cartellino non può essere tolto". Poi agisce bene sul caso Gimenez-Marianucci.

Il voto in pagella è 4: "Errori tecnici piccoli e grandi, poca presa sul match. Grave il mancato giallo a Cacace e il non aver visto la reazione di Marianucci".