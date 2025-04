Panchina Milan: per Tuttosport sono in rialzo le chance di conferma di Conceiçao

vedi letture

Lo scenario più probabile resta sempre il cambio in panchina, ma rispetto a qualche giorno fa sembrano essere in aumento le chance di Sergio Conceiçao di essere confermato alla guida del Milan anche nelle prossima stagione. Una percentuale piccola, circa il 10%, ma sicuramente più alta rispetto a quella vicino alla zero di qualche tempo fa quando il suo addio al termine di questa annata sportiva pareva ormai già scritto. Lo scrive questa mattina Tuttosport.

Nelle ultime settimane, grazie al cambio di modulo e al passaggio al 3-4-3, Conceiçao sembra aver trovato la strada giusta per il suo Milan che ora è certamente più solido rispetto al passato. Dopo la Supercoppa Italiana, in questo finale di stagione il tecnico rossonero ha la chance di alzare un altro trofeo e se dovesse vincere pure la Coppa Italia le sue possibilità di restare alla guida del Diavolo aumenterebbero ulteriormente.